Popularidade de Moon Jae-in cai pela quarta semana consecutiva

A taxa de popularidade do Presidente sul-coreano, Moon Jae-in voltou a cair, na sequência do envio de ajuda humanitária para a Coreia do Norte, indicaram analistas com base na última sondagem conduzida no país e cujos resultados foram ontem dados a conhecer.

Em 65,6 por cento dos casos os participantes no inquérito aprovaram o Executivo de Moon Jae-in, menos 1,5 por cento que na semana anterior, de acordo com a empresa sul-coreana Realmeter.

Por outro lado, 29,4 por cento disseram não concordar com a gestão do Governo, mais 2,6 por cento do que há uma semana.

A Realmeter considerou que esta situação é uma resposta ao envio de 6,7 milhões de euros em ajuda humanitária, autorizada pelo Governo na passada quinta-feira, num momento de forte escalada da tensão com o Coreia do Norte, devido aos contínuos testes de armamento, incluindo um teste nuclear a 3 de Setembro.

A aprovação do envio aconteceu depois de algumas vozes da oposição conservadora terem questionado a opção, numa altura em que a comunidade internacional agravou as sanções contra Pyongyang para tentar travar o programa nuclear e de armamento.

Esta ajuda, que será canalizada através de organismos da ONU e que é especialmente destinada a mulheres grávidas e crianças, pretende aliviar a crise alimentar para a qual alertaram organismos internacionais, devido às fracas colheitas esperadas este ano no Norte.

A queda de popularidade de Moon Jae-in esta semana é a quarta consecutiva. Os analistas atribuíram a reacção àquilo que os eleitores entendem ser falta de coerência nas relações do Governo de Seul com Pyongyang.