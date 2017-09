PJ move acção judicial contra supervisor na construção do Grand Lisboa Palace  

A Polícia Judiciária (PJ) moveu uma acção judicial contra um supervisor de uma empresa de construção por violar as normas de edificação e causar um acidente que esteve na origem da morte de um homem de 48 anos nos estaleiros do Grand Lisboa Palace, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. As autoridades estão a investigar as responsabilidades do suspeito e remeteram o caso para o Ministério Público.

Às 15h30 do dia 18 de Junho último, um trabalhador da China Continental, técnico no domínio da ventilação de interiores, faleceu nos estaleiros de construção do empreendimento da Sociedade de Jogos de Macau.

Depois de uma investigação, a PJ verificou que alguém terá pedido aos trabalhadores que removessem uma malha de aço de protecção uma plataforma de manutenção a oito metros de altura, de forma a mover materiais de construção para o local. A vítima mortal tropeçou e caiu.