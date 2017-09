Pequim espera que Iraque se mantenha unido

O Governo chinês sublinhou ontem que apoia a unidade do Iraque e espera que o país se mantenha unido, apesar do referendo de independência que se celebra hoje na região autónoma do Curdistão iraquiano.

“O Governo chinês apoia a unidade soberana e integridade do Iraque, e esperamos que as diferentes partes possam encontrar um plano visível e viável para manter essa unidade e ordem”, afirmou Lu Kang, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, em conferência de imprensa.

A unidade do Iraque é importante na luta contra o terrorismo e manutenção da paz, no país e no Médio Oriente, afirmou o porta-voz chinês.