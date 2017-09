Novo incêndio no Grand Lisboa Palace adia abertura do empreendimento

O Grand Lisboa Palace, no Cotai voltou a arder no domingo e depois do segundo incêndio do ano no empreendimento, Angela Leong diz não saber quando serão recomeçadas as obras. A directora executiva da Sociedade de Jogos de Macau aponta a abertura do primeiro casino do grupo no Cotai para 2019.

Joana Figueira

A empresária Angela Leong afirmou ontem que não sabe quando serão retomadas as obras no Grand Lisboa Palace, no Cotai, depois de no fim-de-semana o empreendimento ter sido palco de um incêndio que provocou dois feridos ligeiros.

“Está em processo de investigação [pelas autoridades] porque por duas vezes se suspeita de fogo posto”, disse ontem a directora executiva da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), revelando ainda que “a abertura vai ser adiada”.

Leong On Kei sublinhou que desconhece com precisão os estragos deixados pelas chamas no interior das instalações – aguarda ainda os relatórios preliminares dos engenheiros –, mas explicou, ainda assim, que o fogo deflagrou no 5º andar do empreendimento.

A Polícia Judiciária continua a investigar a ocorrência e a dirigente da SJM espera que os resultados se materializem “o mais brevemente possível”: “Não tenho a certeza absoluta, mas vamos tentar levar a obra avante passo a passo. Isto também temos de estudar, o conselho de administração também vai ter de estudar o assunto”, afirmou Angela Leon, acrescentando que vão ser envidados esforços no sentido de conseguir que a abertura do casino decorra ao mesmo tempo que a abertura do hotel. A construção do Grand Lisboa Palace arrancou em Fevereiro de 2014 e de acordo com as previsões mais recentes devia estar concluída no final deste ano e abrir na segunda metade de 2018.

A Polícia Judiciária (PJ) voltou no domingo a lançar uma investigação para apurar as causas do segundo incêndio registado este ano no estaleiro da SJM no Cotai. A notícia foi avançada no domingo pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que revelou que 88 trabalhadores foram retirados do local e um operário foi resgatado pelo bombeiros depois de ter ficado encurralado. No combate às chamas estiveram envolvidos mais de uma centena de bombeiros, sendo que um foi hospitalizado com ferimentos ligeiros.

A Ou Mun Tin Toi adiantou que as autoridades policiais afirmaram que o processo de investigação vai continuar até ao momento em que sejam detidos os responsáveis pela deflagração.

Em Março, nos estaleiros de construção do Grand Lisboa Palace, arderam 300 metros quadrados do 14º andar, um piso onde não havia electricidade ou fontes de abastecimento de água, o que dificultou os trabalhos do Corpo de Bombeiros e levou à retirada de mais de cinco centenas de trabalhadores. Ontem, Angela Leong revelou ainda não ter recebido o relatório da investigação lançada pelas autoridades relativamente a este incêndio.