Moçambique: Songo campeão pela primeira vez

O Songo sagrou-se campeão moçambicano de futebol, pela primeira vez na sua história, ao vencer o Textáfrica por 5-0 e ao beneficiar do empate a um golo entre o Costa do Sol, segundo classificado, e o Chibuto.

Com o triunfo de domingo, quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, a UD Songo passou a somar 62 pontos, mais 10 do que o Costa do Sol, que tem menos um jogo disputado.

A 28.ª jornada ficou ainda marcada pela despromoção da UP Lichinga, ao perder em casa frente a LD de Maputo por 3-0, acompanhando a AD Macuácuá, que perdeu frente ao Ferroviário de Maputo, por 1-0.