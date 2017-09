IPM e Fundação EPM assinam protocolo para reforçar ensino do português na China

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) e a Fundação Escola Portuguesa de Macau (EPM) assinaram a 20 de Setembro, em Lisboa, um protocolo de cooperação que visa reforçar a capacidade de formação e o recrutamento de professores de Língua Portuguesa para o ensino do idioma nos níveis básico e secundário em Macau e na República Popular da China. De acordo com José Sales Marques, administrador da Fundação EPM, a iniciativa conjunta deverá arrancar na província de Guangdong, onde existem já pedidos de docentes. Sales Marques diz que caberá à fundação contribuir para a formação de professores e ajudar no processo de recrutamento.

“O protocolo tem em vista uma cooperação que tem por objectivo procurar reforçar a capacidade de formação, recrutamento de professores de português para ensinarem português em Macau e na China. É um protocolo que tem um alcance muito importante, na medida em que demonstra a preocupação que existe e a vontade que existe dentro da Fundação Escola Portuguesa e o Instituto Politécnico de juntos colaborarem para a divulgação e o ensino da língua portuguesa não só em Macau mas em toda a China”, enquadra José Sales Marques.

O administrador da Fundação EPM explica que a acção conjunta terá início na Província de Guangdong, havendo já solicitações que chegam da vizinha ilha de Hengqin: “Sim, vamos em princípio começar por aqui perto. Há já pedidos da Ilha da Montanha, e também aqui em Zhuhai, Zhongshan, província de Guangdong, exactamente”.

A participação do Instituto Politécnico de Macau tem em conta a experiência da instituição na República Popular da China, sobretudo através do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa. José Sales Marques detalha qual o papel assumido pela Fundação EPM: “O nosso papel vai ser o de, junto com o Instituto Politécnico, identificar as necessidades que entretanto vão aparecendo, e também procurar contribuir para a formação desses docentes, bom como ajudar a recrutá-los”, explicou. “Esses docentes podem ser locais ou podem também ser de Portugal, não há assim tantos docentes de língua portuguesa em Macau. Portanto, provavelmente a fundação aqui trabalhará no sentido também de criar novas oportunidades para quem, por exemplo, esteja em Portugal e deseje vir ter uma experiência rica, interessante e útil, ensinando português na China e em Macau”.

Presentes na assinatura do protocolo, que decorreu na Delegação Económica e Comercial de Macau na capital portuguesa, estiveram Lei Heong Iok, presidente do IPM, Roberto Carneiro, presidente da Fundação EPM, e ainda o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, e o secretário de Estado da Educação do Governo português, João Costa. S.G.