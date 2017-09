Infecção colectiva por gastroenterite na Escola de Aplicação Anexa à Universidade de Macau  

A Direcção dos Serviços de Saúde deu ontem conhecimento de um caso suspeito de infecção colectiva por gastroenterite. De acordo com um comunicado emitido pelo organismo, o surto ocorreu na turma K2D da Escola de Aplicação Anexa à Universidade de Macau, situada na Rua de Tai Lin.

A infecção envolveu oito alunos com idades compreendidas entre os 3 e os 4 anos. Os pacientes manifestaram, a 21 de Setembro, sintomas de febre, vómitos, diarreia e dor abdominal. A Direcção dos Serviços de Saúde esclarece que as crianças já receberam assistência médica e que o seu estado de saúde foi considerado estável, não tendo sido registado nenhum caso de internamento: “De acordo com as refeições tomadas na escola, foi excluída a possibilidade de gastroenterite alimentar. Segundo a hora de ocorrência da doença, os sintomas e o período de incubação, é provável que o agente patogénico esteja relacionado com uma infecção viral”, pode ler-se na mesma nota.

O organismo liderado por Lei Chin Ion diz ainda que está a acompanhar e a investigar o caso, tendo procedido à recolha de amostras de fezes para análise laboratorial e a um reforço de indicações transmitidas às escolas.