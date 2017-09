Pelo menos onze pessoas morreram e outras doze ficaram feridas na sequência de um incêndio que atingiu esta madrugada dois apartamentos na cidade de Yuhuan, no Leste do Continente, noticiou a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua. A agência não detalha a causa do incêndio.

Segundo as autoridades locais, dois dos feridos encontram-se em estado grave.