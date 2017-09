Implementação da República Popular da China celebrada com fogo-de-artifício

A Direcção dos Serviços de Turismo anunciou o cancelamento do Festival Internacional de Fogo-de-Artifício logo após a passagem do tufão Hato pelo território a 23 de Abril, mas o céu de Macau não vai ficar às escuras na noite de 1 de Outubro, dia em que se assinala o 68.o aniversário da Implantação da República Popular da China. O organismo dirigido por Helena de Senna Fernandes vai assinalar a data com a pompa merecida, organizando uma sessão de fogo-de-artifício na baía frente à Torre de Macau. O espectáculo tem início às 21 horas e prolonga-se por cerca de um quinze minutos.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...