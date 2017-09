Human Rights Watch teme pela neutralidade da Interpol

A Human Rights Watch (HRW) pediu ontem à Interpol que aborde na sua próxima Assembleia Geral a emissão de alertas de detenção e extradição contra dissidentes chineses, que “põe em causa a neutralidade” da polícia internacional.

Meng Hongwei, vice-chefe do aparelho de Segurança chinês, que inclui tribunais, polícia e polícia secreta, foi nomeado presidente da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no ano passado, provocando críticas de várias organizações internacionais, face à possível perda de neutralidade da organização.

“A Interpol assegura que opera de acordo com as normas internacionais dos direitos humanos, mas a China já demonstrou a sua disposição em manipular o sistema”, disse em comunicado a directora da Human Rights Watch para o país asiático, Sophie Richardson.

A organização de defesa dos Direitos Humanos enviou uma carta à polícia internacional para que a questão seja debatida na sua 86ª Assembleia Geral, que decorre em Pequim, a partir de terça-feira, e reunirá chefes da polícia e especialistas em segurança de todo o mundo.

Durante o encontro, será abordada a luta contra o terrorismo, a delinquência organizada e o cibercrime, visando uma maior cooperação entre diferentes agências.

A Human Rights Watch alerta que a credibilidade da Interpol “está em jogo”, sob o mandato de Meng, apontando que a China emitiu já “alertas vermelhos” com motivações políticas e tendo como alvo a extradição de dissidentes e activistas.

As detenções arbitrárias, torturas e desaparecimentos ocorridos no passado “geram preocupações de que quem é alvo de alertas da Interpol pela China corre o risco de sofrer torturas e maus tratos”.

A organização recordou o caso do activista uigur Dolkun Isa e do activista Wang Zaigang, ambos alvos de “alertas vermelhos”: “A Interpol tem de explicar como evitará converter-se numa arma do Governo chinês no estrangeiro”, aponta a directora da HRW para a China.

Com sede em Lyon, França, a Interpol faz a ligação entre polícias de 190 países membros, com o objectivo de apoiar no combate à criminalidade além-fronteiras.