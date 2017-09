Governo detalha novos padrões para salas de fumo

O Executivo anunciou ontem os novos detalhes técnicos para as salas de fumo dentro dos casinos, informações necessárias para que as operadoras de jogo possam cumprir com o regime de Prevenção e Controlo do Tabagismo, tal como foi aprovado pela Assembleia Legislativa em Julho.

De acordo com o portal “GGR Asia”, que refere as medidas publicadas em Boletim Oficial, o novo regime incluiu a proibição de fumar nas zonas VIP. As operadoras de jogo poderão, contudo, submeter para aprovação a construção de salas de fumo em salas destinadas a grandes apostadores. As salas de fumo irão continuar a ser autorizadas nos pisos dedicados ao mercado de massas.

Ainda de acordo com as novas directrizes, as mesas de jogo e máquinas em geral devem permanecer a pelo menos três metros da entrada das salas de fumo dentro dos casinos. A distância poderá ser reduzida para dois metros se houver uma parede a separar a sala de fumo do resto da área do casino. Terá ainda que ser instalado um sistema de alarme para a eventualidade de as portas das salas de fumo ficarem abertas por um período superior a um minuto.

Os casinos com salas de fumo estarão ainda obrigados a introduzir medidas que garantam que a saúde dos seus empregados não sofre quaisquer impactos negativos devido à presença de fumo no local de trabalho.

A nova lei do tabaco, recorde-se, entrará em vigor a 1 de Janeiro de 2018, sendo que os casinos terão o período de um ano após essa data para estar em conformidade com os novos padrões.