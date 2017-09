Fórum económico sobre cidades sustentáveis traz 80 responsáveis lusófonos ao território  

Mais de oito dezenas de responsáveis de Portugal, de Angola, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe e de Cabo Verde vão participar no Fórum Económico sobre Cidades Sustentáveis, certame que se realiza no próximo mês, no território, foi ontem anunciado.

A cooperação económica e monetária entre a China e os países de língua portuguesa (PLP) vão ocupar os debates do fórum, organizado no âmbito da Feira Internacional de Macau (MIF), de 19 a 21 do próximo mês, e onde Angola será o “país de referência”.

O Fórum Económico Cidades Sustentáveis Macau-Guangzhou [Cantão]-Hong Kong vai realizar-se a 2O de Outubro, com duas conferências: “Como melhorar a capacidade de financiamento de projectos entra a China, Macau e os Países de Língua Portuguesa” e “Cidades sustentáveis e inteligentes, perspectivas para uma cooperação económica global, tendo em conta o desenvolvimento local”.

O secretário de Estado da Internacionalização de Portugal, Eurico Brilhante Dias, o chefe do executivo de Macau, Chui Sai On, o governador da província de Guangdong, Ma Xingrui, o presidente da comissão executiva da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) e presidente do governo regional do Príncipe, José Cassandra, o presidente do Fórum de Empresários de Língua Portuguesa (FELP), Francisco Viana, e o secretário-geral da UCCLA, Vítor Ramalho, vão intervir na sessão de abertura, de acordo com o programa provisório a que a agência Lusa teve acesso.

Estão ainda por confirmar as presenças do governador da província de Luanda e presidente da assembleia-geral da UCCLA, general Higino Carneiro, de acordo com o mesmo programa.