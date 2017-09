Estudo denuncia falta de atenção ao desenvolvimento dos mais novos

Os pais do território não estão a dar a devida atenção ao processo de crescimento e desenvolvimento dos seus filhos. Esta é a conclusão mais expressiva de um estudo que compilou dados junto de 1,225 famílias. A utilização em excesso de aparelhos electrónicos é um dos problemas apontados pela investigação.

Elisa Gao

Os resultados de um novo estudo sobre o desenvolvimento infantil em Macau foram ontem divulgados pela Associação de Pais das Creches Fu Lun com o intuito de chamar a atenção de pais, professores e encarregados de educação para a necessidade de devotar uma maior atenção aos mais novos.

A associação divulgou esta segunda-feira os dados que recolheu junto de 1,225 famílias do território. Os responsáveis pela condução do estudo sublinham os resultados “positivos” obtidos em cinco aspectos: linguagem, carácter social, desenvolvimento motor, desenvolvimento perceptivo e desenvolvimento cognitivo. Paralelamente, o estudo permitiu também concluir que o desenvolvimento das crianças registava melhores resultados quando estas utilizavam equipamentos electrónicos mais tardiamente.

A pesquisa notou ainda que mais de 70 por cento das crianças começaram a interagir com este tipo de equipamentos antes de completarem 18 meses de idade, e mais de 40 por cento utilizam aparelhos electrónicos durante mais do que uma hora por dia. Mais grave: cerca de 10 por cento dos pais não colocam quaisquer limitações em termos de tempo de utilização dos aparelhos, acrescenta o estudo.

Alice Lei, professora assistente da Faculdade de Educação da Universidade de Macau e responsável pelo estudo, defende, na apresentação dos resultados que os pais devem limitar o tempo que os seus filhos passam com jogos electrónicos, telemóveis e tablets, considerando que os menores de três anos de idade não deveriam estar expostos a estes aparelhos mais do que meia hora por dia.

As conclusões do estudo conduzido pela docente deixam transparecer ainda uma correlação positiva entre o desenvolvimento motor das crianças e o ambiente familiar: “As famílias locais fornecem espaço suficiente para as crianças desenvolverem as suas actividades. Porém, o tipo e a quantidade de brinquedos deverão ser aumentados de forma moderada, havendo espaço para melhorias relativamente ao ambiente ao ar livre”, apontou.

Por fim, Alice Lei sugeriu que os estabelecimentos e as organizações de educação infantil passem a oferecer cursos profissionais aos pais para que possam melhor compreender as necessidades de desenvolvimento dos seus filhos: “Estas organizações providenciam um papel auxiliar e necessitam de ajudar as famílias com um conhecimento abrangente sobre o desenvolvimento das crianças. Não podemos apenas focar-nos num único aspecto cognitivo ou linguístico. Ao invés disso, tanto os professores como os pais precisam de valorizar o desenvolvimento abrangente das crianças, não apenas em termos de fala mas também em termos de desenvolvimento”, concluiu.