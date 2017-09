Em cada imagem, purgar a mente do ruído exterior para tocar a pureza   

Leong Kit Man, Mok Hei Sai e Im Hok Lon apresentam, até 25 de Novembro, na Galeria do Anim’Arte NAM VAM, um conjunto de trabalhos de pintura chinesa e caligrafia que acrescenta a uma arte milenar um toque de contemporaneidade. Leong, que é também a curadora da mostra, alia à tradicional técnica de gongbi a fluidez e indefinição de texturas que traduzem as emoções da artista, num exercício de recolhimento para alcançar um qualquer estado de pureza.

Sílvia Gonçalves

Impregnar os contornos definidos da pintura tradicional chinesa de texturas que lhe conferem fluidez e abstracção. Texturas não intencionais, que se aliam à precisão conferida pela técnica gongbi e que, nessa junção, denunciam a densidade de emoções da artista. Leong Kit Man apresenta desde ontem, na sala S1 da Galeria do Anim’Arte NAM VAN, um corpo de trabalho que traduz um encontro de linguagens. A colectiva, em que a artista assume também a curadoria, integra ainda trabalhos de caligrafia e pintura chinesa de Mok Hei Sai e Im Hok Lon. À mostra, os três jovens artistas de Macau colaram o nome “Purge one’s mind”, numa tentativa, explica a curadora, de purgar a mente do que lhe é exterior e alcançar um estado de pureza interior.

No frenesim da inauguração, numa galeria de luz branca a que os espectadores se chegam em crescendo, Leong Kit Man alheia-se do colectivo e aponta para um dos seus trabalhos de tinta sobre papel. Mas manchas que preenchem o globo, a sobreposição de azuis, a figura altiva de um galgo, seguro por uma trela. E a descrição, libertada lentamente, como quem avança para a introspecção: “Faço pintura tradicional chinesa, mas introduzo a textura nos meus trabalhos. Esta é uma imagem muito casual, não é gravura, é tinta. Esta textura de cor não é intencional. Uso dois estilos, duas texturas. Esta é a textura chinesa do estilo gongbi [no cão], esta é uma textura não intencional [na mancha fluída e indefinida em tons de azul]. Quero juntá-las, o gongbi é a raiz da pintura chinesa tradicional”, enquadra a artista.

Leong Kit Man, que completou um mestrado na Academia de Belas-Artes de Guangzhou, começou a pintar ainda nos bancos da escola. Especialista em pintura tradicional chinesa, na técnica gongbi, diz querer mostrar que uma arte pictórica tradicional e milenar pode assumir hoje novas abordagens: “As pessoas pensam sempre que o trabalho tradicional chinês é antiquado. Mas não é, porque somos pessoas de hoje e devemos ter um novo estilo e novas criações, de modo a apresentar este tipo de pintura com um novo estilo, uma nova abordagem, dos últimos anos”.

A artista descreve o tema, transversal ao corpo de trabalho apresentado na mostra colectiva, e que serve também os artistas que com ela ali se apresentam: “O nome da exposição – ‘Purge one’s mind’ – é o nosso tema. Significa esquecer algo e tornarmo-nos puros por dentro. É uma purga da nossa mente, para que tenhamos vontade de tornar o nosso coração puro, o nosso interior”, explicou ao PONTO FINAL.

Leong Kit Man prossegue com a descrição do seu trabalho, que nas paredes da galeria alterna com as propostas de caligrafia chinesa de Mok Hei Sai. “Há muitos significados na minha mente, cada quadro tem o seu próprio significado. Este é o meu filho [aponta], usei o estilo gongbi para o apresentar em retrato. Esta é a linguagem da pintura chinesa, não é muito diferente da pintura a óleo [ocidental]. O meu método no desenho, uso a linha, a linha na pintura chinesa é muito importante, a forma. Uso tinta e pincel”, explica. Avança depois para uma imagem onde, na figura de um homem que caminha no campo, apenas se vislumbra o gesto de uma mão, o movimento do pé, e uma imensa capa onde as manchas negras remetem para a turbulência das águas: “Este é também o meu trabalho, onde mostro emoções. Eu encontro as texturas, não é intencional. Penso como quero usar as texturas, então acrescento a mão, o pé, crio a imagem”, descreve a artista, para se fundir depois na amálgama de gente que a envolve, olhos postos numa pintura de hoje, que não renega uma matriz distante.