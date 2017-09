  Domínio egípcio nos courts do Cotai

Os egípcios Mohamed Abouelghar e Nouran Gohar foram os grandes vencedores da edição de 2017 do Open de Squash de Macau. Abouelghar derrotou o indiano Saurav Ghosal para chamar a si o título masculino. Já Nouran Gohar destronou a neo-zelandesa Joelle King, ao derrotar a adversária por 3-0.

Marco Carvalho

O mau tempo que se abateu sobre o território ao início da noite de domingo empurrou os momentos decisivos da edição de 2017 do Open de Squash de Macau para as primeiras horas da madrugada de ontem e o regresso da competição ao conforto do Centro de Bowling do Cotai, onde a primeira fase da prova se realizou, parece ter beneficiado os egípcios Mohamed Abouelghar e Nouran Gohar, que derrotaram sem grandes contemplações o indiano Saurav Ghosal e a neozelandesa Joelle King, na final masculina e no encontro decisivo do torneio feminino.

Vencedora da edição de 2016 da competição, King, quarta cabeça-de-série do torneio, não conseguiu garantir a revalidação do título no Open de Macau, ao perder frente a Nouran Gohar, número 7 do ranking mundial, por três sets a zero, parciais de 13-11, 11-7 e 12-10.

Há um ano, Joelle King alcançou no território o maior triunfo da carreira, mas no domingo, frente a uma das mais conceituadas jogadoras egípcias da actualidade, a perspectiva de garantir um segundo título na RAEM nunca esteve verdadeiramente ao seu alcance. Num desafio que começou a ser disputado num court de vidro instalado na Praça da Amizade, junto à Escola Portuguesa de Macau, a atleta neo-zelandesa até entrou melhor na partida, controlando o andamento do marcador até ao momento em que uma trovoada forte obrigou à interrupção do encontro e ao consequente regresso do Open de Macau às instalações do Centro de Bowling do Cotai, onde a prova foi em grande parte disputada durante a semana.

Dentro de portas, a história do encontro cedo se começou a escrever com outros contornos e Joelle King viu a adversária ganhar terreno e garantir o triunfo no primeiro set por 13-11. O segundo parcial foi ganho quase a ritmo de passeio por Nouran Gohar, que no terceiro e último set viu a neo-zelandesa, de 28 anos, tentar o tudo por tudo para relançar a discussão da partida. Não obstante o esforço, King não conseguiu contrariar a eficácia da segunda cabeça-de-série da competição e terminou o desafio decisivo da prova no segundo posto.

Se o triunfo de Gohar em 48 minutos frente a King se revelou relativamente expedito, mais fácil ainda foi a vitória de Mohamed Abouelghar sobre o indiano Saurav Ghosal. O egípcio necessitou apenas de 29 minutos para levar a melhor sobre o adversário e garantir o seu segundo triunfo em grandes competições internacionais. Depois de ceder a Ghosal o primeiro ponto da partida, Abouelghar nunca mais parou e marcou onze pontos de enfiada para encerrar de forma imaculada o primeiro parcial. No segundo e no terceiro set, o domínio do egípcio manteve-se, com Abouelghar a levar a melhor sobre Ghosal pelos parciais de 11-4 e 11-4.

No final do desafio, Abouelghar mostrou-se satisfeito com o triunfo, mas negou que a vitória sobre Saurav Ghosal se tenha revelado fácil: “Não foi tão fácil como pareceu. O Saurav é um jogador experiente e a sua forma de jogar não fica atrás da de ninguém. Quando me disseram que teríamos de regressar ao Centro de Bowling fiquei satisfeito porque o court de vidro é muito menos dinâmico e beneficiava o jogo do Ghosal. Estou contente por ter mantido a concentração e por ter gerido a mudança bem. Este triunfo constitui um bom início de temporada para mim, dado que habitualmente começo muito mal”, sublinhou o atleta egípcio em declarações ao portal Squash Mad.