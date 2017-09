Construtora da família Ma vai construir complexo do Fórum Macau por 693 milhões

A construtora da família Ma – Companhia de Construção e Engenharia Omas – foi a vencedora do concurso público relativo ao Complexo de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, tendo apresentado uma proposta no valor de 692,8 milhões de patacas. De acordo com a Rádio Macau, o projecto terá na equipa o arquitecto Carlos Marreiros e os engenheiros José Silveirinha e Jorge Lipari Pinto, e irá ser edificado em dois lotes de terreno com 14 mil metros quadrados junto à Assembleia Legislativa.

