Caligrafia e pintura chinesa em exposição no Jardim Lou Lim Ioc  

O Pavilhão Chun Chou Tong do Jardim Lou Lim Ioc acolhe, até 22 de Outubro, a Exposição das Obras dos Artistas do Encontro Académico “Jardim Lou Lim Ioc”. O Instituto Cultural (IC), que organiza a mostra, esclarece que desde 2011 que quatro associações de arte locais se têm vindo a juntar todos os meses no mesmo encontro académico, que tem como alvo o Pavilhão Chun Chou Tong. São elas a Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau, a Associação para a Investigação e Inovação da Caligrafia e Pintura Chinesas (Macau), a Associação de Arte e Cultura Wa Ha Macau e a Associação dos Calígrafos e Pintores Chineses Yu Un de Macau. A exposição deste ano apresenta 60 conjuntos de peças de pintura chinesa tradicional e caligrafia, seleccionadas entre as criações de artistas saídas dos últimos anos daqueles encontros: “Entre os temas das pinturas incluem-se paisagens tradicionais, rochedos, florestas, flores, pássaros, peixes, insectos e ainda retratos. Do mesmo modo, os trabalhos de caligrafia englobam uma variedade de estilos, tais como escrita em sinetes (zhuan), clerical (di) e semi-cursiva (hang)”, escreve o Instituto Cultural, que esclarece ainda que algumas obras combinam pintura e caligrafia. A exposição tem entrada livre.

