Australiano Chaz Mostert vai disputar Taça do Mundo de GT

O australiano Chaz Mostert vai estrear-se, em meados de Novembro, no Circuito da Guia, ao volante de um BMW M6 GT3 da formação AAI Motorsports. Mostert, que deu nas vistas na última edição das 12 horas de Bathurst ao largar para a prova na primeira posição da grelha de partida, vai fazer equipa com o germânico Marco Wittman, piloto que venceu por duas ocasiões o Campeonato Alemão de Carros de Turismo.

A edição de 2017 da Taça do Mundo de GT decorre uma semana antes da corrida decisiva do Campeonato Australiano de Supercarros, que decorre no circuito de Newcastle no último fim-de-semana de Novembro.

Ao serviço da equipa Prodrive, Mostert ocupa actualmente a quarta posição do campeonato, a 282 pontos do líder Scott McLaughlin. Ao longo da temporada, o novo companheiro de Marco Wittman na AAI Motorsports venceu duas corridas.

Para o piloto germânico, a edição de 2017 da Taça do Mundo de GT pauta o regresso ao Circuito da Guia ao fim de três anos de ausência. Em 2014, Wittman terminou a então Taça de GT de Macau na sétima posição.