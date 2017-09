Au Kam San espera “cooperação total” com Sulu Sou  

Au Kam San não espera ter quaiquer problemas com Sulu Sou na Assembleia Legislativa. O deputado eleito foi questionado via telefone por um participante do programa de rádio “Fórum Macau”, da emissora em língua chinesa da TDM, sobre um alegado “desentendimento” entre ambos que levou a uma divergência de opiniões, procurando saber as posições tomadas por ambas as partes: “De forma geral, ele [Sulu Sou] poderá não reconhecer o meu trabalho ou os aspectos relacionados com esse próprio trabalho. Penso que lhe deverão colocar essa questão a ele em vez de a mim”, apontou.

Au Kam San acrescentou, contudo, que espera “cooperação total” com Sulu Sou na Assembleia Legislativa: “Espero que possamos cooperar e lutar em conjunto em muitos assuntos no futuro trabalho realizado na Assembleia Legislativa. Não existem motivos para nos limitarmos ou para não comunicarmos, espero que possamos trabalhar em conjunto com o Governo para criar melhores condições de vida para a população”, concluiu.