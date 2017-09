Asiático Sub-16: Macau despede-se com derrota frente a Taiwan  

A selecção de futebol de Sub-16 de Macau despediu-se no domingo da campanha de apuramento para a fase final do Campeonato Asiático da categoria com uma nova derrota. Depois de ter encaixado goleadas frente ao Brunei Darussalam, à Coreia do Norte e a Hong Kong, a formação do território, treinada por Che Chi Man, perdeu anteontem em Nova Taipé com a selecção anfitriã, Taiwan, despedindo-se do torneio de qualificação com cinco derrotas em outras tantas partidas disputadas.

No frente-a-frente com Taiwan, a selecção formosina não deu grandes hipóteses ao grupo de trabalho do território, acabando por vencer por 3-0. A jogar perante o seu próprio público, abriu o marcador aos 28 minutos, numa iniciativa concluída por Yang Sheng-kai. Mais dominador e eficaz, o conjunto da casa não baixou os braços e reforçou a vantagem de que dispunha no marcador a dois minutos do intervalo, numa jogada com assinatura de Lin Chun-kai.

O terceiro e último golo do desafio surgiu aos 20 minutos do segundo tempo, com Liang Meng-hsin a rematar com um golo uma boa jogada de ataque da formação formosina.

O triunfo da formação da casa não se afigurou suficiente para que as cores de Taiwan pontifiquem no próximo ano na fase final do Campeonato Asiático de Sub-16, competição que se realiza no próximo ano na Malásia. As selecções da Formosa, de Hong Kong e do Brunei terminaram a fase de grupos da competição empatadas no segundo lugar do Grupo F, com seis pontos, terminando todas as três formações por ser eliminadas.

A grande vencedora do grupo foi a Coreia do Norte, que não perdeu qualquer jogo na fase de qualificação. No domingo, a formação norte-coreana derrotou a selecção da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong por duas bolas a zero, com golos apontados aos 38 minutos por Song Hyok e aos 90 por Kim Jin-hyok.