Alterações são a resposta do Governo ao resultado das eleições, defende Pereira Coutinho  

José Pereira Coutinho considera que as propostas de alteração à Lei das Relações de Trabalho que se encontram desde ontem em consulta pública não são mais do que uma “correcção” do Governo, em resposta aos resultados das eleições de 17 de Setembro para a Assembleia Legislativa.

“Acho que o Governo de Macau não deveria reagir em função dos resultados eleitorais mas sim ter uma visão mais correcta dos graves problemas que acontecem no âmbito eleitoral”, apontou o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) em declarações ao PONTO FINAL.

As sete propostas de alteração à lei laboral são, para o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau, pouco mais do que uma tentativa de “apaziguar os ânimos” e não convencem o deputado que, em meados do mês, conseguiu assegurar a reeleição para o hemiciclo. Pereira Coutinho defendeu que as trabalhadoras do sector privado sofrem de “descriminação material” por não terem direito aos mesmos 90 dias de licença de maternidade com que são beneficiadas as funcionárias da administração pública o que, no entender do deputado, “viola materialmente o artigo 25 da Lei Básica em que todos devem ser tratados de forma igual e justa”.

Uma das propostas de alteração apresentadas pelo Governo sugere que as trabalhadoras possam gozar de um período máximo de setenta dias de descanso após o parto se, aos 56 dias de licença de maternidade remunerada, acrescentarem 14 dias consecutivos de faltas justificadas não remuneradas. Adicionalmente, o Executivo propõe aumentar os dois dias úteis de faltas justificadas por motivos de paternidade para três a cinco dias úteis de licença de paternidade remunerada.

Em relação aos trabalhadores dos casinos, José Pereira Coutinho considera que os funcionários das operadoras de jogo são directamente prejudicados pela lei laboral devido à não atribuição de subsídios de turnos nocturnos: “A lei laboral atribui esses subsídios [de turnos nocturnos] a todas as profissões, independentemente do lugar onde trabalham, com excepção dos trabalhadores dos casinos. Não é admissível que se faça essa descriminação em função da profissão”, salienta.