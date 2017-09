C.S.I: Crime Série Ilustrada

As histórias publicadas nesta secção são escritas com base em versão apresentada pelas forças de segurança – PJ e PSP. Salvaguarde-se a presunção de inocência dos envolvidos, aqui identificados apenas com uma inicial arbitrária e sem relação propositada com os seus nomes verdadeiros, e cujos casos ainda não foram julgados em tribunal.

O amor é parvo

Foi, por assim dizer, às cegas, que começou a relação de P., empregada numa sala VIP de um casino, com B., um homem que conheceu no mundo virtual. Estávamos no final de 2015 e a residente de Macau, de 30 anos, deixou-se seduzir pela lábia galanteadora do sujeito, com quem manteve um contacto animado e regular, através do WeChat.

O tempo foi passando e a cumplicidade, crescendo. Até que, em Novembro do ano passado, quase um ano depois dos seus destinos se terem cruzado no universo das redes sociais, o tipo anunciou estar em apuros e lançou um apelo. De passagem pelos Estados Unidos da América, tinha ficado impedido, por uma razão pouco clara, de trocar os seus “muitos” yuans por dólares. Assim, pediu a P. que lhe depositasse dinheiro numa conta de WeChat e noutra da Alipay, que ele mais tarde pagaria, quando viesse finalmente a Macau conhecê-la em pessoa.

Sem ver razão para desconfiar do e-namorado, B. tratou de fazer transferências para as duas contas num valor somado de 85 mil patacas, conforme o solicitado. O tempo foi passando e a situação repetiu-se… Uma e outra vez e ainda outra vez, sempre nos mesmos moldes. Em oito meses, B. conseguiu acumular uma dívida equivalente a 1,8 milhões de patacas, graças à benevolência inocente da jovem.

Foi então que P. recebeu uma chamada devastadora: do outro lado da linha, uma mulher irada afirmava ser a namorada legítima de B. e contava, entre desaforos, como havia descoberto o “affair” do amado infiel, que proibiu de voltar a contactá-la.

Desde Julho, quando recebeu esse telefonema, P. vinha tentando sarar a cicatriz no coração. Até que, por fim, se lembrou dos 1,8 milhões que tinha acabado por perder no meio dessa infeliz trama. Passou-lhe pela cabeça a ideia de que tudo pudesse não ter passado de uma trapaça e foi apresentar queixa na Polícia Judiciária, que está a investigar este caso clássico de burla.

Tramado pela ganância

De passagem por Macau, T. ficou hospedado num hotel do Cotai. O técnico informático ficou particularmente agradado com o facto do quarto ter até um telemóvel especial para poder aceder à Internet, mesmo a calhar para quem vinha de fora e não queria pagar contas exorbitantes com o roaming de dados.

Na sexta-feira, quando apanhou um táxi para ir jantar à vila da Taipa, levou consigo o aparelho. Mas, pouco depois de sair na Rua do Cunha, reparou que tinha deixado o telemóvel dentro do veículo. Como tinha pago a conta através do WeChat, obteve facilmente o número do motorista e ligou-lhe.

O taxista confirmou que tinha encontrado o telefone, mas exigiu uma recompensa de mil patacas para o devolver. Para evitar chatices com o hotel, T. aceitou e combinou encontrar-se com o indivíduo no dia seguinte, às 9h30. Mas depois ficou a pensar: por um pouco mais, quase mais valia pagar ao hotel as 1200 patacas que custava o aparelho.

Indignado com a ganância do taxista, resolveu tramá-lo: apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública e, no dia seguinte, à hora marcada, quando entregou o dinheiro ao taxista, agentes da polícia à paisana flagraram o momento e detiveram o indivíduo no acto, pelos crimes de extorsão e apropriação ilegítima de coisa achada (artigos 215.º e 200.º do Código Penal).

Confiança traída

Empregada numa companhia de gestão de condomínios, A. executava com esmero todas as tarefas que lhe eram atribuídas desde que foi contratada, em Janeiro de 2014.

Entre as responsabilidades que lhe eram confiadas estava a de receber o dinheiro das despesas de condomínio dos proprietários, que depois reencaminhava para a administração. Ao longo de mais de três anos de serviço, foi cimentando a sua credibilidade dentro da empresa, já que nunca faltou um avo no dinheiro das colectas que era suposto entregar.

Até que, em Agosto, o improvável aconteceu: a administração deu pela falta de 240 mil patacas que era suposto ter recebido da funcionária. Por muitas voltas que se dessem às contas, a matemática parecia indicar que a mulher tinha mesmo cometido uma irregularidade, pelo que a companhia resolveu apresentar queixa na Polícia Judiciária. Interceptada pela Polícia Judiciária, a mulher admitiu o crime, mas jurou que só se tinha apropriado de 89 mil patacas, que tinha enviado para ajudar a família, na sua terra de origem, na Indonésia.

A mulher, de 32 anos, foi presente ao Ministério Público na sexta-feira, pelo crime de abuso de confiança.

Fantasmas larápios

O relógio caminhava para as 23h e estava bastante escuro no caminho que M. apanhou do casino para o hotel, no Cotai. Por isso, assustou-se quando três indivíduos se aproximaram dele e o cercaram. Com medo de ser agredido, ou coisa pior, não ofereceu resistência quando os malfeitores o obrigaram a entregar todo o dinheiro que trazia – nada menos do que 150 mil dólares de Hong Kong (154,5 mil patacas) – para a seguir fugirem para parte incerta.

Foi essa a versão dos factos que contou na queixa que apresentou à Polícia Judiciária no dia seguinte. As imagens das câmaras de videovigilância que registaram a caminhada de M. do casino até ao hotel, no entanto, contam uma história diferente. O homem, de 27 anos, não chegou a ser abordado por ninguém no percurso, a menos que se tratassem de pessoas invisíveis.

Atendendo a que saía de um casino, os investigadores não tiveram dificuldade em arrancar do homem a confissão: tinha perdido o dinheiro ao jogo e resolveu inventar a história do assalto, com medo de que a mulher pedisse o divórcio quando descobrisse a verdade. Foi acusado de apresentar falsa denúncia.