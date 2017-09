Zheng Xiaosong é o novo director do Gabinete de Ligação

Está definido, o nome do novo responsável pelo Gabinete de Ligação do Governo Central no território. A escolha de Pequim recaiu sobre Zheng Xiaosong, que substitui Wang Zhimin, noticiou na sexta-feira o jornal de Hong Kong The Standard.

Zheng Xiaosong, que é vice-ministro do departamento internacional do comité central do Partido Comunista chinês, assumiu as funções na quarta-feira, ainda de acordo com a mesma publicação.

Wang Zhimin, por seu turno, passa a assumir cargo semelhante em Hong Kong, substituindo Zhang Xiaoming, que por sua vez vai ocupar a posição de director do Gabinete dos Assuntos de Hong Kong e Macau em Pequim, já que o antigo diretor, Wang Guangya, atingiu a idade de reforma, diz o jornal.

Há pouco mais de um ano Wang Zhimin tinha substituído em Macau Li Gang, que no início do mês foi expulso da Assembleia Popular Nacional da China, suspeito de “violar gravemente a disciplina”, eufemismo comummente usado para corrupção, informou na altura a emissora pública da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.