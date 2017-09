Washington e Tóquio conduzem manobras no Oceano Pacífico

As forças navais do Japão e dos Estados Unidos estão a realizar manobras no Oceano Pacífico, numa altura marcada pela tensão entre Washington e Pyongyang devido ao programa nuclear e ao lançamento de mísseis norte-coreanos.

Os exercícios, que arrancaram a 11 de Setembro e que têm conclusão prevista para a próxima quinta-feira, dia 28, estão a decorrer nas zonas costeiras nas proximidades da capital do Japão, Tóquio, e no sul da província de Okinawa, explicou um porta-voz das Forças Armadas japoneses à televisão pública NHK.

Nas manobras participam o porta-aviões de propulsão nuclear norte-americano USS Ronald Regan e o navio de guerra contratorpedeiro japonês Ise.

Concluída a simulação, é previsto que o USS Ronald Reagan se dirija a águas próximas da península da Coreia para realizar outros exercícios com a marinha sul-coreana.

De acordo com a NHK, Tóquio decidiu divulgar publicamente os exercícios para enviar uma mensagem ao regime da Coreia do Norte, que na semana passada enviou um míssil de médio alcance que sobrevoou o norte do Japão.

O lançamento do projéctil foi interpretado como uma represália da Coreia do Norte depois de a ONU ter aprovado um novo pacote de sanções para castigar o país asiático pelo teste nuclear do passado dia 3 de Setembro.

A continuação dos testes nucleares da Coreia do Norte na região e a dura retórica usada pelos Estados Unidos depois da chegada de Donald Trump à Casa Branca provocaram um escalada da tensão entre os dois países.