Vacinas contra a gripe sazonal começam hoje a ser administradas

O plano de vacinação contra a gripe sazonal para o período 2017-2018 arranca hoje e todos os centros de saúde e postos de saúde prolongarão o horário de funcionamento até às 20h00, com o propósito de garantir que um maior número de residentes sejam vacinados.

A Direcção dos Serviços de Saúde encomendou 120 mil doses de vacina quadrivalentes. Gratuitos, os fármacos são preferencialmente destinados a residentes com idade superior a 6 meses e inferior a 18 anos, com idade igual ou superior a 50 anos, a residentes grávidas e a todos os pacientes com doenças crónicas, pessoas obesas e funcionários que exercem funções em lares, creches, jardins de infância e escolas primárias e secundárias, bem como todos os profissionais de saúde, trabalhadores residentes locais dos casinos e funcionários dos serviços públicos.

Os alunos e crianças que não consigam participar no projecto de vacinação colectiva em escolas primárias e secundárias, jardins de infância e creches, podem dirigir-se pessoalmente, a partir de 1 de Dezembro, aos Centros de Saúde ou Posto de Vacinação do Centro Hospitalar Conde de São Januário.