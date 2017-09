UM atribui bolsas no valor de mais um milhão de patacas  

A Universidade de Macau (UM) atribuiu este ano bolsas de estudo a 131 alunos, no valor de 1,1 milhões de patacas que foram doadas por 33 instituições ou personalidades do território. O número de alunos agraciados pela maior instituição de ensino superior este ano reflecte um decréscimo acentuado face aos mais de quatrocentos estudantes a quem foram atribuídas bolsas de estudo no último ano lectivo, quando o valor global do montante atribuído superou os quatro milhões de patacas. Também o número de instituições que se associaram à Universidade de Macau na atribuição das prestações diminuiu de mais de meia centena para as 33 deste ano.

“As doações de várias instituições e personalidades demonstram o reconhecimento do esforço da universidade em promover uma educação de alto nível e o desenvolvimento de Macau ao longo das últimas três décadas”, sublinhou Wei Zhao, reitor da Universidade de Macau, durante a cerimónia de entrega das bolsas, citado num comunicado remetido pela instituição.

“Estou bastante contente por ver as conquistas extraordinárias dos alunos em diversas áreas. Os seus feitos são um reflexo das eficácia da estratégia 4G da universidade: Grandes Professores, Grandes Edifícios, Grande Conhecimento e Grande Carácter”, disse Wei Zhao.

Entre as bolsas atribuídas este ano contam-se a Wynn Macau Scholarship, a HSBC Scholarship, a Macau International Company Limited Scholarship, a Lisboa Holding Scholarships, a Lou Tou Vo Mathematics Scholarship, a Bolsa da Fundação Jorge Álvares, a University of Macau (Hong Kong) Alumni Association Scholarship, a Luso International Bank Whole Person Development Scholarship, entre outras.

O ano lectivo 2017/2018 arrancou no passado dia 21 de Agosto com mais de 1,700 novos alunos a frequentar a Universidade de Macau. No decorrer da cerimónia de acolhimento aos novos alunos foram entregues 11 bolsas de estudo a 162 alunos.