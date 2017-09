Última Instância rejeita pedido de recontagem apresentado por Carl Ching

O Tribunal de Última Instância justifica a decisão com o facto do antigo candidato não ter activado nenhum dos mecanismos legais à disposição dos candidatos durante o período de apuramento dos resultados. O TUI considerou que o argumento do cabeça de lista da Nova Ideais de Macau não preenche os pressupostos legais de interposição do recurso contencioso.

O Tribunal de Última Instância recusou na sexta-feira o pedido de recontagem dos votos apresentado pelo líder da lista que concorreu às eleições de 17 de Setembro com o número 1. Carl Ching, cabeça-de-lista da candidatura da Nova Ideais de Macau “ alegou semelhanças entre o símbolo da sua lista e o de outra que concorria às eleições legislativas.

“O recorrente nunca apresentou reclamação, protesto ou contra-protesto no decurso do apuramento, nem interpôs recurso gracioso perante a assembleia de apuramento geral, [por isso] não estão preenchidos os pressupostos legais de interposição do recurso contencioso”, indicou o Tribunal de Última Instância (TUI), em comunicado enviado às redacções na passada sexta-feira.

O Tribunal de Última Instância referia-se ao pedido apresentado pelo líder da lista Nova Ideais de Macau (lista 1), que se candidatou às legislativas de domingo e entregou na quarta-feira um requerimento ao tribunal a pedir uma recontagem dos votos, para recuperar a caução que pagou para concorrer.

Carl Ching pediu ainda ao TUI que fossem contados novamente os votos de outra lista, liderada pelo deputado Ho Ion Sang e que usava símbolos e cores semelhantes, o que considerou poder ter gerado confusão entre os escrutinadores.

A lista liderada por Carl Ching Lok Suen obteve 199 votos, abaixo dos 300 necessários para poder ser reembolsada pela caução de 25 mil patacas, que pagou, no início do processo eleitoral para concorrer às eleições.

“Vão ficar com o meu depósito, não quero que o dinheiro seja confiscado pelas entidades. O dinheiro foi emprestado por outros, temos de o devolver”, disse na quarta-feira Carl Ching ao PONTO FINAL.

A “Nova Ideais de Macau” não é, de resto, caso único. Também a lista dirigida pelo activista Lee Kin Yun vai perder a caução depositada aquando do processo eleitoral por não ter conseguido obter mais de três ventenas de votos. O terceiro e último caso diz respeito a candidatura “Cor de Rosa Amar a População”, que desistiu antes ainda da campanha eleitoral para as legislativas de 17 de Setembro.

Na sexta-feira, a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) também se pronunciou sobre o assunto, e, tal como o tribunal, considerou que, para pedir uma reapreciação, o mandatário teria de ter apresentado uma reclamação durante o ato de apuramento, o que não aconteceu.