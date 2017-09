Tufão Hato: Número de visitantes caiu 0,6 por cento no mês passado

O número de visitantes que o território recebeu, durante o mês de Agosto, diminuiu 0,6% por cento em termos anuais e 1,8 por cento em termos mensais, “devido ao impacto gerado pelo tufão Hato de 23 de agosto”, foi na sexta-feira anunciado pelo Governo.

De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, Macau recebeu, em Agosto, 2.866.400 visitantes, incluindo 1.318.619 excursionistas e 1.547.781 turistas. Enquanto os primeiros diminuíram 6,2 por cento em termos anuais, os segundos aumentaram 4,8 por cento. Os visitantes permaneceram no território por um período médio de 1,3 dias, isto é, mais 0,1 dias em termos anuais.

Do total de visitantes, a maioria, 2.016.846, vieram da República Popular da China, mais 1,9 por cento do que no mesmo mês de 2016. Da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong chegaram 529.676 visitantes e de Taiwan 92.580, menos 10,5 por cento e 1,9 por cento, respectivamente. Já o número de visitantes provenientes da Coreia do Sul aumentou 30,8 por cento

Os Serviços de Estatística e Censos informam que houve também descidas no número de visitantes dos Estados Unidos da América (11.933), do Canadá (4.843), da Austrália (4.567) e do Reino Unido (4.336).

A 25 de Agosto, a Direcção dos Serviços de Turismo pediu a suspensão das viagens turísticas à cidade, inicialmente até dia 30, sendo depois alargada a medida até 2 de Setembro.

O tufão Hato, recorde-se, causou dez mortos, mais de 240 feridos e deixou um rasto de destruição no seu encalço. Parte da cidade sofreu cortes de eletricidade e de água, incluindo muitos hotéis. Pela primeira vez desde a instituição da Região Administrativa Especial alguns dos casinos fecharam portas, devido à amplitude dos danos sofridos.