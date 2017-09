Tufão Hato não afectará em grande medida a macroeconomia do território, diz economista  

Lao Chi Ngai, presidente da Sociedade Económica de Macau, considerou que o tufão Hato não irá influenciar em grande medida a economia do território, em termos macroeconómicos, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Apesar do valor global do prejuízo se fixar em 11,47 mil milhões de patacas, o economista considerou que as pequenas e médias empresas foram as mais afectadas e que, no futuro, o Governo devia investir mais nas infraestruturas. Lao foi um dos oradores do Fórum Económico de Macau, realizado na Universidade de Macau.

