Rota da Seda serve de tema à Bienal de Pequim

A sétima edição da Bienal de Pequim foi este domingo inaugurada com o objectivo de promover o espírito da Rota da Seda, através de artistas de mais de uma centena de países que procuram a integração cultural entre o Oriente e Ocidente.

A mostra vai exibir, até 15 de Outubro, no Museu Nacional de Arte, no centro da capital chinesa, 601 peças – incluindo pintura, escultura, instalação ou vídeo – de artistas chineses e internacionais sob o lema “A Rota da Seda e as civilizações do mundo”.

As obras expostas não se limitam a representar nostalgicamente a histórica rota, mostrando também o seu espírito, a aprendizagem mútua entre civilizações e a integração cultural contemporânea entre o Oriente e o Ocidente, escreve a agência espanhola Efe.

A Nova Rota da Seda é um projecto de investimentos em infra-estruturas liderado pela China, que ambiciona reavivar simbolicamente o corredor económico que uniu o Oriente o Ocidente, reactivando a antiga via comercial entre a nação chinesa e a Europa através da Ásia Central, África e sudeste Asiático.