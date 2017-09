Retrato perdido de Rubens reaparece em Glasgow, quatrocentos anos depois

Uma pintura do artista flamengo Peter Paul Rubens que retrata o duque de Buckingham, dada como ‘perdida’, foi redescoberta em Glasgow, na Escócia, quase 400 anos depois, de acordo com a BBC.

A obra, com data do século XVII, foi identificada por Bendor Grosvenor, do programa Britain’s Lost Masterpieces, da televisão pública britânica. A pintura pertencia a uma colecção do museu de Glasgow e estava exposta ao público mas pensava-se que se tratava de uma cópia tardia realizada por outro artista.

O retrato restaurado de George Villiers, o primeiro duque de Buckingham, foi identificado como um “Rubens” verdadeiro por Bem van Beneden, director da Rubenshuis, a casa-atelier do artista em Antuérpia, na Bélgica, que considera que acrescentar esta pintura à obra de retratos do artista mostra como ele abordava o género.