Reconhecimento do IC valoriza “construção da identidade católica de Macau”   

O Instituto Cultural incluiu cinco novas manifestações na lista do património cultural intangível de Macau, entre elas a procissão de Nossa Senhora de Fátima e do Senhor dos Passos. Em declarações ao PONTO FINAL, o padre Luís Sequeira sublinhou a importância das duas mostras de fé na construção da identidade de Macau. Para tal, foi necessário o alargamento da comunidade católica para além do espaço ocupado pela comunidade portuguesa, considerou o sacerdote.

As procissões de Nossa Senhora de Fátima e do Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos, consideradas pelo padre Luís Sequeira como “as duas maiores e mais significativas” do território, foram incluídas na lista do património cultural intangível de Macau. Para o sacerdote, mais do que o reconhecimento “cultural e histórico” de ambas as manifestações de fé, a distinção “deve ser também compreendida num sentido espiritual e de manifestação da comunidade cristã de Macau”.

Em declarações ao PONTO FINAL, Luís Sequeira elencou três níveis deste reconhecimento: o carácter cultural e histórico, a expressão da comunidade cristã e a dimensão da identidade de Macau. O antigo Superior da Companhia de Jesus no território defende que estas manifestações “ao princípio eram muito portuguesas e quase exclusivamente orientadas por portugueses”. Actualmente, ambos os rituais passaram “claramente para o sentido mais aberto da comunidade cristã de Macau”: “A grande maioria já é chinesa, e depois até é assumido como uma coisa distintiva do próprio ser de Macau como sociedade”, considerou o sacerdote.

Sobre a dimensão espiritual e católica, Luís Sequeira considera que as duas procissões deram um forte contributo à construção da identidade religiosa de Macau: “É importante que nós tenhamos em mente [essa identidade] porque é essa relação que vai dar uma dimensão de existência histórica e um sentido cultural à própria Macau que é diferente do de Xangai, como também é diferente do de Pequim”, salientou.

E de que modo se afirma essa diferença? “Nesse sentido da dimensão cristã que tem nitidamente características mais portuguesas ou latinas [que] ajudam à definição do próprio Macau”, explica Luís Sequeira.

Sobre a devoção a Nossa Senhora de Fátima e ao culto mariano, o sacerdote recorda que esta tem a sua génese no tempos da confraria do Santíssimo Rosário, ligada à Igreja de São Domingos. As congregações marianas afirmam-se entre os finais do século XIX e princípios do século XX. Um terceiro movimento tem início com as aparições da Cova da Iria, em 1917.

A procissão de Nossa Senhora de Fátima, integrada na Festa e Novena de Nossa Senhora de Fátima, sai à rua a 13 de Maio e é presidida pelo titular da Diocese de Macau. No âmbito da manifestação de fé, três crianças representam os três pastorinhos que terão testemunhado as aparições.

A procissão do Senhor dos Passos realiza-se todos os anos, no primeiro fim-de-semana da Quaresma. Esta celebração insere-se na Novena Católica e da Festa em Honra do Senhor Bom Jesus dos Passos e conta também com a participação do bispo, atraindo centenas de devotos, não apenas de Macau, mas também das regiões vizinhas.

Além destas duas manifestações de índole católica, o Instituto Cultural integrou também na lista do património cultural intangível a crença e os costumes de Tou Tei e Chu Tai Sin e a arte dos andaimes de bambu. Actualmente, fazem parte da lista 15 tradições e manifestações culturais do território.