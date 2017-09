Rebentamento em oficina de pirotecnia fez sete mortos em Jiangxi

Sete pessoas morreram numa explosão ocorrida na madrugada de sábado numa fábrica de fogo-de-artifício em Shangli, no leste da República Popular da China, informou anteontem a agência de notícias Xinhua.

As autoridades garantiram que tinham ordenado a suspensão da produção nesta fábrica na quinta-feira pela manhã devido a problemas de segurança detectados, mas que a fábrica ignorou a advertência e prosseguiu com a sua actividade normal. As autoridades estavam este domingo a investigar as causas da explosão.

Em Shangli, na província de Jiangxi, são frequentes as vendas de foguetes e petardos para celebrar as festas locais, seguindo os costumes da tradição chinesa.