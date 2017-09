PSP, DSAT e Instituto para o Desenvolvimento e Qualidade debatem gestão do trânsito  

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) e o Instituto para o Desenvolvimento e Qualidade estiveram recentemente reunidos para discutir medidas de melhoria da gestão de tráfego, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Em cima da mesa estiveram temas como a “gestão científica” da rede de transportes do território, a actualização de métodos electrónicos na salvaguarda da legalidade e no cumprimento da lei e também formas de desenvolvimento de novos mecanismos para recolha de dados.

De acordo com a DSAT, o sistema de detecção de estacionamento ilegal de primeira geração vigora há quase sete anos. No próximo ano terão início os trabalhos de substituição da actual tecnologia, de forma a melhor a aplicação da lei e também os problemas de trânsito relacionados com o estacionamento ilegal.