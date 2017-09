Procissão do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora de Fátima na lista do património intangível

As duas manifestações católicas, que atraem milhares de devotos, foram incluídas numa lista que abarca já um total de quinze manifestações culturais que são únicas no território. As crenças e costumes de Tou Tei e de Chu Tai Sin e a Arte de Trabalhar o Bambu também foram incluídas pelo Instituto Cultural na lista do património intangível de Macau.

As procissões católicas do Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos e de Nossa Senhora de Fátima foram incluídas na lista de património intangível de Macau, publicada na passada sexta-feira.

As procissões juntam-se assim a outras tradições e manifestações de origem portuguesa como o teatro em patuá e a gastronomia macaense, que já faziam parte de uma primeira versão da listagem, que englobava uma dezena de manifestações.

“Estas procissões integram o Levantamento Exaustivo do Património Cultural Intangível de Macau, pelo que contam com a documentação e argumentação que se encontram mais completas e em condições mais maduras”, indica o Instituto Cultural, o organismo responsável pelo levantamento e pela avaliação de manifestações culturais com um caracter único.

De acordo com o Instituto Cultural (IC), o inventário publicado na passada sexta-feira inclui cinco propostas iniciadas este ano: as duas procissões, que decorrem de uma proposta do próprio Instituto Cultural, e a ‘Crença e Costumes de Tou Tei’, ‘Crença e Costumes de Chu Tai Sin’ e a ‘Arte dos Andaimes de Bambu’, apresentadas pela comunidade.

As 15 manifestações ficam assim abrangidas pela lei de salvaguarda do património.

Na lista de património intangível de Macau consta também, além da gastronomia macaense e do teatro em patuá, a ópera cantonense, a preparação do chá de ervas, o festival do dragão embriagado, entre várias outras tradições e manifestações de matriz comunitário e cultural.

O Instituto Cultural indica que vai continuar a realizar o levantamento do património intangível de modo a actualizar o inventário, num processo em que conta também com o contributo da sociedade civil do território: “Caso outros departamentos públicos, comunidades, grupos ou indivíduos desejem propor a inscrição de manifestações no inventário, poderão apresentar as suas propostas ao Instituto Cultural nos termos da Lei de Salvaguarda do Património Cultural”, recorda o organismo liderado por Leung Hio Ming, no comunicado em que dá conta do alargamento da lista relativa ao património intangível.

A UNESCO classificou o centro histórico de Macau como Património da Humanidade a 15 de Julho de 2005 e a inclusão do território nas listas do Património Mundial acabou por alimentar o debate sobre a protecção e a salvaguarda do património, tanto no que diz respeito aos bens físicos e tangíveis, como às manifestações intangíveis e imateriais.