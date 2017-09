PJ suspeita de mão criminosa em novo incêndio no Grand Lisboa Palace

A Polícia Judiciária lançou este domingo uma investigação para apurar as causas do incêndio que ontem deflagrou nas obras de construção do Grand Lisboa Palace, no Cotai. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, um total de 88 trabalhadores foram evacuados por causa das chamas e um operário teve mesmo de ser resgatado pelos soldados da paz. Durante as operações de extinção das chamas, um bombeiro sentiu-se mal e foi transportado ao Hospital. As chamas foram detectadas ao início da manhã, acabando apenas por ser controladas perto do meio dia. Na resposta à ocorrência, o Corpo de Bombeiros mobilizou mais de uma centena de operativos. As autoridades do território suspeitam de mão criminosa.

