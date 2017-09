Obras estarão pronta a tempo do Grande Prémio, assegura Pun Weng Kun  

Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Pun Weng Kun, Presidente do Instituto do Desporto, assegurou ontem que está confiante de que os trabalhos de reparação das instalações ligadas ao Grande Prémio de Macau vão estar concluídos antes do final do mês de Outubro, muito a tempo da principal prova regular do calendário desportivo do território.

Apesar de ainda não dispor do valor final, o dirigente avançou que as empreitadas actualmente em curso vão custar “várias dezenas de milhões de patacas”. As reparações dos edifícios afectados, nomeadamente do auto-silo Pak Lok, localizado no lado oposto ao Terminal Marítimo, já começaram e o dirigente acredita que vão ser concluídas a tempo de receber piloto e máquinas dentro de menos de dois meses. A 64ª edição do Grande Prémio de Macau realiza-se este ano entre 16 e 19 de Novembro.