Obras do MP: Suspeitos da morte de trabalhadores com termo de identidade e residente

Três residentes locais encontram-se com termo de identidade e residência, depois de dois trabalhadores terem morrido e dois terem ficado feridos, um dos quais com gravidade, no acidente registado em Junho no estaleiro das novas instalações do Ministério Público(MP), soube-se na sexta-feira.

Dois trabalhadores morreram, um ficou gravemente ferido e outro com ferimentos ligeiros no dia 12 de Junho, devido a “um grave acidente de trabalho no estaleiro de construção do edifício provisório do Ministério Público”, de acordo com um comunicado da Procuradoria do território.

A Polícia Judiciária encaminhou os três arguidos para o Ministério Público “por serem suspeitos da prática de crime de infracção de regras de construção e perturbação de serviços, agravado pelo resultado”, indicou o mesmo comunicado.

De acordo com um comunicado do Ministério Público, o juiz de instrucção criminal aplicou a dois arguidos “as medidas de coacção de termo de identidade e residência, caução a pagar em dez dias e apresentação periódica à Polícia Judiciária”.

Ao terceiro arguido foi aplicado o termo de identidade e residência e a apresentação periódica à Judiciária, mas não a multa.