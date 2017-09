Motociclos e ciclomotores com dois espelhos retrovisores a partir de 12 de Outubro

A partir de meados do próximo mês, todos os motociclos e ciclomotores que circulem nas estradas do território devem estar equipados com dois espelhos retrovisores. A Direcção dos Serviços para os Assuntos do Tráfego (DSAT) justifica a decisão com o propósito de permitir que o condutor possa observar facilmente a via numa extensão de, pelo menos, cem metros.

A partir de 12 de Outubro, “todos os automóveis ligeiros e pesados de mercadorias, reboques e semi-reboques devem ser dotados com protectores laterais entre-eixos, um no lado direito e outro no lado esquerdo do veículo, no sentido de impedir que os peões, motociclos ou velocípedes penetrem na parte inferior de veículo”, explica a DSAT em comunicado.

Os condutores que instalem os protectores laterais e procedam à respectiva inspecção antes do dia 11 de Outubro ficam dispensados do pagamento da taxa de inspecção extraordinária relativa à instalação dos protectores laterais.