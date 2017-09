Morreu Larguito Claro, antigo director dos Serviços de Saúde

João Larguito Claro, que desempenhou as funções de Director dos Serviços de Saúde entre 1993 e 1999, faleceu na quinta-feira, vítima de doença prolongada. O contributo de Larguito Claro para a modernização do panorama da saúde do território é recordado tanto pelos Serviços de Saúde, como pela Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de Macau, que lamentaram, em comunicado, o desaparecimento do clínico.

A Direcção dos Serviços de Saúde e a Associação de Médicos de Língua Portuguesa manifestaram, na sexta-feira, pesar pela morte, no dia anterior, do médico João Maria Larguito Claro, que chefiou aquele organismo na recta final do período de administração portuguesa, entre 1993 e 1999.

Em comunicado, a Direcção dos Serviços de Saúde destacou o “contributo e a valorização da classe médica” do especialista em dermatologia que desenvolveu “um trabalho digno e marcante no território”, de acordo com um comunicado.

Por seu lado, a Associação de Médicos de Língua Portuguesa de Macau (AMLPM) lamentou a morte de Larguito Claro e destacou a “dinâmica imposta pelos centros de saúde e a criação de áreas de especialização”, reconhecidamente “fundamentais e estruturantes” na actividade no território, indicou em comunicado.

“Larguito Claro foi um homem com visão, com sentido de entrega à missão e com espírito empreendedor na área da Saúde em Macau”, sublinhou, na nota, o presidente da AMPLM, Jorge de Sales Marques.

Os Serviços de Saúde de Macau e a Associação de Médicos enviaram condolências à família de João Maria Larguito Claro.

Em Portugal, o Centro Hospitalar do Algarve, ao qual o antigo director dos Serviços de Saúde estava ligado profissionalmente, e a Câmara Municipal de Faro vieram a pública lamentar o desaparecimento de Larguito Claro. O clínico é descrito pelo Centro Hospitalar do Algarve como “o nosso amigo, o nosso médico, um ser humano excepcional”, cujo legado “ficará para sempre entre nós”, escreve o portal Sul Informação.

O Conselho de Administração dos hospitais algarvios destaca ainda o papel de relevo desempenhado por Larguito Claro na história da instituição, da saúde no Algarve e ainda da medicina em Portugal: “Era uma referência nacional e do Serviço Público na área da Dermatologia e da Telemedicina”, sublinha o Centro Hospitalar do Algarve.

Já a Câmara Municipal de Faro também sublinhou o “legado de grande valor humano e profissional” do antigo Director dos Serviços de Saúde e o facto de ter sido «o médico que mais expandiu o apoio do seu serviço aos cuidados de saúde primários, através de teleconsultas em tempo real, tendo-se destacado em 2016 por ter dado a melhor resposta nacional através do rastreio teledermatológico aos pedidos da primeira consulta realizados pelos médicos de família».

A 7 de Abril último, o Ministério da Saúde português distinguiu Larguito Claro, que desempenhava funções como director do Serviço de Dermatologia do Centro Hospitalar do Algarve, com a Medalha de Mérito da Saúde, Grau Ouro, em reconhecimento do profissionalismo e dedicação ao longo da sua carreira em prol da melhoria da acessibilidade de todos os cidadãos aos cuidados de saúde.