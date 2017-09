México: Novo balanço eleve número de mortos para 318

O número de mortes do terramoto de 19 de Setembro no centro do México aumentou para 318, dos quais 180 foram contabilizados na capital, informou ontem o coordenador nacional da Protecção Civil mexicana, Luis Felipe Puente.

Numa actualização ao balanço preliminar dos mortos na sequência do sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter, Puente detalhou que há 73 falecidos em Morelos, 45 em Puebla, 13 no Estado do México, seis em Guerrero e um em Oaxaca.

O número aumentou principalmente pela subida do número de mortos atribuídos ao sismo, que passou de 167 a 180 nas últimas horas.