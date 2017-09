Manifestação anti-americana reuniu milhares de pessoas em Pyongyang

Milhares de norte-coreanos participaram no sábado numa manifestação anti-americana convocada pelo regime de Pyongyang, em apoio ao líder Kim Jong Un, num momento marcado por uma ‘guerra’ de palavras com Donald Trump, informou ontem a agência KCNA.

De acordo com a informação divulgada pela agência estatal norte-coreana, mais de 100 mil pessoas participaram na concentração na praça Kim Il Sung, no centro de Pyongyang.

Durante o evento, foi lido na íntegra o comunicado de Kim Jong Un publicado na sexta-feira.

Nesse texto, o líder norte-coreano criticou o discurso de Trump na terça-feira na ONU, no qual o Presidente dos EUA ameaçava “destruir totalmente a Coreia do Norte”, e classificou Trump como um “louco”, lançando novas ameaças contra Washington.

Manifestantes marcharam com cartazes com ‘slogans’ como “vingança decisiva” e “morte para os imperialistas americanos” e entoaram palavras de ordem como “destruição total”, de acordo com a KCNA, citada pela Associated Press.

A multidão incluía trabalhadores, funcionários do regime e estudantes, de acordo com a agência noticiosa norte-coreana.