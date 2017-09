Macau e Hong Kong içaram sinal 1, mas tempestade tropical seguiu para Hainão

O sinal 1 de tempestade esteve hasteado ao longo de todo o dia de ontem, dada a proximidade de uma depressão tropical localizada no Mar do Sul da China. Às 17h30 de domingo, a tempestade dava sinais de se afastar gradualmente do território, seguindo rumo à ilha de Hainão. As trovoadas e os aguaceiros fortes que ontem se fizeram sentir em Macau devem manter-se até ao final da manhã de hoje, explicou a porta-voz dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) ao PONTO FINAL. Em simultâneo o vento deve perder intensidade, enfraquecendo gradualmente.

O sinal número um também foi içado na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, dado que o centro da tempestade tropical passou a menos de 800 quilómetros da antiga colónia britânica. Devido aos ventos que se fizeram sentir, o Centro de Operações de Protecção Civil da RAEHK aconselhou os residentes a verificarem a segurança de objectos que pudessem ser arrastados ou destruídos pelas rajadas que se fizeram sentir.

Em Macau, a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos chamam a atenção para o índice de raios ultra-violeta previstos para o dia de hoje é de 9, um valor tido pelo organismo como “muito alto”. Quando os valores se situam entre o oito e o nove, é recomendado que o tempo máximo de exposição solar não ultrapasse os 15 minutos e que as pessoas se protejam quando saírem de casa.

Para amanhã espera-se tempo muito quente, com as temperaturas a chegarem aos 32 graus centígrados. O céu estará geralmente pouco nublado e o vento será fraco de direcção variável.

Já na Quarta-feira prevê-se bruma seca, fenómeno que ocorre quando há condensação de vapor de água. Combinado com pó, fumo e outros poluentes, o vapor dá um aspecto acinzentado ao ar. As temperaturas deverão chegar aos 33 graus centígrados a meio da semana, de acordo com as previsões dos Serviços Meteorológicos e Geofísico