Ma Qing Hua regressa à Guia pela equipa de Sébastien Loeb

Ma Qing Hua vai defender as cores da Sébastien Loeb Racing na edição deste ano da Corrida da Guia(WTCC), competindo ao volante de um Citroën C-Elysée.

O piloto chinês correu com a equipa de Loeb em 2014 e 2015, triunfando na estreia em Moscovo e vencendo novamente um ano depois, no circuito português de Vila Real.

A última corrida de Ma no Campeonato do Mundo de Carros de Turismo decorreu na última ronda da edição de 2015 da competição, que se realizou no Qatar. O piloto do Continente tinha vindo recentemente a competir aos comandos de um Volkswagen Golf da “Teamwork Motorsport” no TCR China: “Sinto-me muito satisfeito pela oportunidade e estou bastante optimista com o regresso a esta competição [WTCC]”, disse o piloto chinês, citado pelo portal electrónico Autosort. “Os circuitos citadinos não me preocupam. Quando competi em 2015 venci em Vila Real. O circuito de Macau é lendário, é uma cidade fantástica e estou muito grato pela oportunidade de regressar este ano”, acrescentou o piloto chinês, convicto que assinará uma boa prestação após “entrar no ritmo” dos carros de turismo.

Para François Ribeiro, promotor do World Touring Car Championship, o regresso de Ma Qing Hua ao Circuito da Guia representa “excelentes notícias” para os apaixonados da modalidade tanto na República Popular da China, como no resto da Ásia, uma vez que o piloto chinês é um “bom embaixador do desporto motorizado na região” e terá “as melhores condições possíveis” ao serviço da Sébastien Loeb Racing.

Tiago Monteiro a postos para a China

Tiago Monteiro já deixou o hospital na sequência do acidente sofrido a 6 de Setembro no Circuito da Catalunha, em Barcelona, quando efectuava testes com a Honda. O piloto português, que lidera actualmente a classificação do WTCC, regressou a Portugal, onde recupera. A formação nipónica acredita que estará nas condições físicas necessárias para marcar presença na próxima ronda do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, agendada para o dia 15 de Outubro, no Circuito Internacional de Ningbo, na República Popular da China.