Licença de paternidade é prioridade nas alterações à Lei do Trabalho

Tem hoje início o período de consulta pública relativo à alteração da Lei das Relações de Trabalho e o Estabelecimento do Regime de Trabalho a tempo parcial. De acordo com a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), existem sete “alterações prioritárias” para satisfazer as “necessidades decorrentes do desenvolvimento” da sociedade, entre as quais pontificam a adição de três a cinco dias úteis de licença de paternidade remunerada e o aumento das disposições que permitam que as trabalhadoras usufruam de mais 14 dias consecutivos de faltas justificadas não remuneradas, gozando de um período de recobro pós-parto que pode ir até aos 70 dias.

De acordo com uma nota enviada às redacções pela DSAL, está ainda prevista a introdução de mecanismo legal que permite a sobreposição do dia de descanso semanal com o dia de feriado obrigatório, a inserção de um método de selecção de alguns feriados obrigatórios, o aumento da flexibilidade para compensação da prestação de trabalho em dia de feriado obrigatório, a introdução do direito de opção relativamente à compensação quando o trabalhador presta serviço em dia de feriado obrigatório e quando o empregador determina a prestação de trabalho em dia de descanso semanal. Por fim, é proposto um “equilíbrio” dos direitos e interesses dos empregadores com um “acréscimo” compensatório proporcional ao número de horas de trabalho prestadas em dias de descanso ou feriado.

O período de consulta pública prolonga-se por um prazo de 45 dias.