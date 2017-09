Jets e Orions triunfam na Arena do “Studio City”

Os Goyang Orion Orions e os Chiba Jets foram os grandes vencedores da edição inaugural do “The Super 8”. O torneio reuniu em Macau oito equipas de países como a China, Taiwan, o Japão, a Coreia do Sul e as Filipinas.

Pedro André Santos

A Arena do “Studio City”, no COTAI, recebeu ao longo dos últimos quatro dias a edição inaugural do “The Super 8”, competição que juntou oito equipas em representação das mais importantes ligas de basquetebol do continente asiático. As formações que disputaram a primeira edição da prova chegaram da China, de Taiwan, do Japão, da Coreia do Sul e das Filipinas.

Domingo, foi na Arena do “Studio City” a jornada de todas as decisões. Na primeira final do dia, a formação sul-coreana do Goyang Orion Orions derrotou os Ryuku Golden Kings, do Japão, pelo parcial de 88-71. Os Orions não deram hipóteses ao adversário nos primeiros três períodos, terminando sempre na dianteira:18-13, 24-15 e 27-16. Os Kings apenas conseguiram levar a melhor no derradeiro período, ao vencerem por 27-19.

Apesar da derrota, a formação japonesa deu nas vistas por intermédio de Ira Brown, melhor atleta em campo com 13 pontos, 15 ressaltos e três assistências. No cômputo geral, Jin-Soo Choi foi o melhor marcador da primeira final, com 17 pontos, aos quais se juntaram três ressaltos e uma assistência.

No último jogo da noite, os japoneses dos Chiba Jets derrotaram os chineses dos Zhejiang Guangsha Lions por 83-73, numa partida pautada pelo equilíbrio, que poderia facilmente ter pendido para qualquer das formações em contenda. Os Lions foram melhores no primeiro e no derradeiro período (19-16 e 18-13), mas pelo meio os Jets foram superiores (28-18 e 26-18). A vitória da equipa japonesa ficou, em muito a dever-se, à inspiração de Gavin Edwards, com 26 pontos, 11 ressaltos e duas assistências.

Nas meias-finais os Zhejiang Guangsha Lions derrotaram os Ryuku Golden Kings, por 78-60, enquanto que os Chiba Jets tinham ganho aos Goyang Orion Orions por 83-60.

As oito equipas presentes na Arena do “Sudio City” ficaram divididas por dois grupos, sendo representadas na maioria por atletas nascidos nos países de onde eram oriundas, uma iniciativa que visou aumentar o nível da competição, de acordo com a organização.

O torneio, recorde-se, esteve envolvido em alguma polémica por se apresentar como a primeira grande competição internacional de clubes da região da Ásia-Pacífico. A designação acabou por levar a FIBA Asia a processar a entidade responsável pela nova competição devido à utilização da expressão “The Asia League”. Porém, o torneio na RAEM acabou por contar com o reconhecimento oficial da Federação Internacional das Associações de Basquetebol (FIBA), o organismo que tutela a modalidade.