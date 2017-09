IPM e Universidade do Porto assinam acordo de cooperação cultural

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) e a Universidade do Porto assinaram um protocolo de cooperação para promover e aprofundar o intercâmbio cultural entre as duas instituições de ensino superior. Uma das primeiras iniciativas que se materializam ao abrigo do memorando é uma exposição de belas artes, que reúne trabalhos de alunos e professores do Instituto Politécnico de Macau (IPM) e que se prolonga até ao final desta semana. A mostra está patente ao público nas instalações da Universidade do Porto.

A exposição reúne obras de docentes e alunos do IPM e tem como propósito dar a conhecer, junto dos portuenses, o trabalho desenvolvido no território no campo das indústrias culturais e criativas

A propósito das festividades do Bolo Lunar, que se avizinham, a organização seleccionou as obras “Coelho de jade” e “Panda chinês” para dar a conhecer a tradição junto dos visitantes portugueses. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, presidiu à cerimónia de inauguração da exposição.