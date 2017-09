Inscrições para maratona com “resposta esmagadora”

As inscrições para as provas da Meia-maratona e da Maratona Internacional de Macau arrancaram no sábado e suscitaram uma “resposta esmagadora” por parte dos entusiastas do atletismo, segundo revelou o Instituto do Desporto em comunicado. A Comissão Organizadora do certame salienta, contudo, que ainda restam “algumas vagas” para ambas as provas”. Em relação à mini-maratona, as inscrições abriram ontem de manhã e os interessados poderão registar-se através da página oficial do evento ou presencialmente no Fórum Macau. A 36.a Maratona Internacional de Macau sai para a estrada a 3 de Dezembro.

