Hato ainda causa dores de cabeça no Instituto do Desporto  

Pun Weng Kun, presidente do Instituto do Desporto, adiantou, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que a maioria dos equipamentos desportivos afectados pelo tufão Hato já reabriram ao público. O dirigente mencionou que o organismo deve inspeccionar e avaliar o estado dos equipamentos e das instalações desportivas antes de dar luz verde à sua reabertura, de forma a assegurar a segurança e integridade dos utilizadores.

Apesar de alguns equipamentos e instalações já terem reaberto, Pun Weng Kun sublinhou que há instalações que foram seriamente afectadas. É o caso, por exemplo, do campo de badminton do Centro Desportivo Olímpico e da piscina do Centro Desportivo Lin Fong que, de acordo com o dirigente, ainda necessitam de mais tempo até estarem em boas condições para operar.