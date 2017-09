Fundação Rui Cunha: Valores confucianos dão o mote para debate sobre filosofia

Os valores confucianos vão estar no centro do debate que amanhã vai juntar na Fundação Rui Cunha, pelas 19h, Hans Georg Moeller e Nicolas Le Jeune, respectivamente, professor e doutorando na Universidade de Macau. A conferência “Do we need Confucius in the world today?” – “Precisamos de Confúcio no mundo de hoje? – vai tentar avaliar qual o peso factual do “papel dos valores confucianos nas sociedades asiáticas actuais”, pode ler-se em comunicado remetido pela fundação.

“Mais do que comparar com valores ocidentais, centrados principalmente em direitos individuais e liberdades, procurar-se-á compreender como outras doutrinas filosóficas como o Taoísmo se envolveram com o Confucionismo e seu valores”, dá conta o mesmo comunicado.